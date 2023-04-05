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Головна війна з Росією Представник ГУР Юсов: Татарського вбив Путін і персональна відповідальність на ньому

Представник ГУР Юсов: Татарського вбив Путін і персональна відповідальність на ньому

5 квітня, 2023 середа
13:54
війна з Росією Вибух у кав'ярні Петербурга, де загинув російський пропагандист Татарський

Андрій Юсов, представник ГУР Міністерства оборони України, заявив, що президент Росії Володимир Путін винен у смерті пропагандиста Владлена Татарського

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Владлена Татарського вбив Путін, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. І персональна відповідальність на Путіні й на всьому його режимі за всі понад 175 тисяч знищених рашистів українською армією, яка визволяє свої території. І за інших знищених зрадників, незалежно від того, чи вони загинули внаслідок прикрої випадковості, чи отримали справедливий вирок, чи від внутрішніх сил опору, чи від держави Україна", - каже Юсов.

Читайте також: Хто такий Владлєн Татарський? І чому це сигнал Пригожину

Представник Головного управління розвідки наголосив, що результати для зрадників-терористів і поплічників ворога будуть однакові.

"Якщо говорити про подальшу перспективу, то в українській тюрмі для кожного такого пропагандиста значно безпечніше, ніж в російському барі", - додав Юсов.

Довідково. Владлен Татарський (справжнє ім'я - Максим Фомін) народився 1982 року в українському місті Горлівка. 

2011 року отримав ув'язнення за пограбування банку. Відбував покарання у Горлівській колонії.

Під час російського вторгнення 2014 року перейшов на сторону російських загарбників, воював проти армії України. Згодом став воєнним пропагандистом ("кореспондентом").

  • Нагадаємо, увечері у неділю, 2 квітня, на Університетській набережній у Санкт-Петербурзі (РФ) стався вибух на "творчому вечорі" російського воєнного пропагандиста Владлена Татарського. Інформацію про його загибель підтверджують російські державні інформаційні агенції та міністерство внутрішніх справ РФ. При цьому 32 людини постраждали. Кав'ярня належить власнику ПВК Вагнера Євгену Пригожину. За попередньою інформацією, причиною вибуху став терористичний акт.  
  • Президент України Володимир Зеленський, коментуючи загибель російського пропагандиста Владлена Татарського, заявив, що про це має думати РФ.  
  • 4 квітня, відбувся суд над Дарією Треповою, яку вручила Татарському скульптуру з вибухівкою і яку згодом затримали. Їй призначили два місяці арешту. Її судитимуть за статтею "Теракт", за яку передбачено максимальний термін в'язниці – 25 років. Національна республіканська армія взяла на себе відповідальність за вбивство воєнкора, вони ж повідомляли про організацію замаху на Дугіну.  
  • Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", зазначив, що з 2022 року Татарський почав підтримувати Євгена Пригожина, критикуючи очільника міноборони РФ Сергія Шойгу. 
Росія
ГУР
Міністр оборони України
пропаганда
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