Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Владлена Татарського вбив Путін, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. І персональна відповідальність на Путіні й на всьому його режимі за всі понад 175 тисяч знищених рашистів українською армією, яка визволяє свої території. І за інших знищених зрадників, незалежно від того, чи вони загинули внаслідок прикрої випадковості, чи отримали справедливий вирок, чи від внутрішніх сил опору, чи від держави Україна", - каже Юсов.

Читайте також: Хто такий Владлєн Татарський? І чому це сигнал Пригожину

Представник Головного управління розвідки наголосив, що результати для зрадників-терористів і поплічників ворога будуть однакові.

"Якщо говорити про подальшу перспективу, то в українській тюрмі для кожного такого пропагандиста значно безпечніше, ніж в російському барі", - додав Юсов.

Довідково. Владлен Татарський (справжнє ім'я - Максим Фомін) народився 1982 року в українському місті Горлівка.

2011 року отримав ув'язнення за пограбування банку. Відбував покарання у Горлівській колонії.

Під час російського вторгнення 2014 року перейшов на сторону російських загарбників, воював проти армії України. Згодом став воєнним пропагандистом ("кореспондентом").