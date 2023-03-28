Про це представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський сказав в ефірі "Радіо Свобода".

"Коли Україна буде змушена переходити у контратаки, будуть необхідні якісь додаткові сили і засоби, які мають забезпечити ефективність цих наступальних операцій. Коли така потреба виникне, знову ж таки, це буде визначати Генеральний штаб, враховуючи планування, перспективи, і реальний поточний стан речей. Я маю на увазі, що війна, на превеликий жаль, неминуче призводить до втрат – як безповоротних, так і санітарних. І такі втрати потребують поповнення", – сказав Веніславський.

Нині потреби в проведенні додаткової мобілізації, на його думку, немає.