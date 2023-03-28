Представник Зеленського в Раді заперечив необхідність додаткової мобілізації через ядерну зброю в Білорусі
Провести додаткову мобілізацію в Україні можуть, коли у цьому буде потреба на фронті. Але це ніяк не пов'язано з можливим розміщенням ядерної зброї в Білорусі
Про це представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський сказав в ефірі "Радіо Свобода".
"Коли Україна буде змушена переходити у контратаки, будуть необхідні якісь додаткові сили і засоби, які мають забезпечити ефективність цих наступальних операцій. Коли така потреба виникне, знову ж таки, це буде визначати Генеральний штаб, враховуючи планування, перспективи, і реальний поточний стан речей. Я маю на увазі, що війна, на превеликий жаль, неминуче призводить до втрат – як безповоротних, так і санітарних. І такі втрати потребують поповнення", – сказав Веніславський.
Нині потреби в проведенні додаткової мобілізації, на його думку, немає.
- Раніше голова фракції партії "Слуга Народу" Давид Арахамія припустив імовірність проведення додаткової мобілізації через можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі.
- Росіяни будують у Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї.
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