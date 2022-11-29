Представники МАГАТЕ стали свідками знеструмлення промислового майданчика ЧАЕС

Про це повідомили на сайті Державної інспекції з ядерного регулювання України.

Зазначають, що під час місії представники МАГАТЕ відвідали пункти захоронення радіоактивних відходів "Підлісний" та "Буряківка", комплекс виробництв "Вектор" ДСП "ЦППРВ" та лабораторії ДСП "ЧАЕС". Також вони мали змогу особисто поспілкуватися з персоналом підприємств, ознайомитися з умовами роботи та наявним обладнанням.

"За результатами місії представники МАГАТЕ вивчили наявний стан об’єктів підприємств з метою надання необхідної допомоги, а саме оновлення технічного обладнання ДСП "ЧАЕС" та ДСП "ЦППРВ", - повідомили в Держінспекції з ядерного регулювання.

Крім того, в Держінспекції зазначили, що представники МАГАТЕ здійснювали свою місію в Чорнобильській зоні відчуження під час чергової ракетної атаки на енергосистему України з боку Росії 23 листопада. Так, вони стали свідками знеструмлення промислового майданчика ЧАЕС та переведення його об’єктів на аварійну систему електроживлення від дизель-генераторів.

19 липня стало відомо, що СБУ зібрала докази ядерного тероризму, вчиненого Росією під час окупації Чорнобильської зони у період з 24 лютого до 31 березня 2022 року.

У Генштабі заявили, що Росія випустила по українській території під час масованої атаки 23 листопада. 51 ракету та 5 безпілотників Силам оборони вдалося збити.

Своєю чергою у РФ заявили, що 23 листопада атакувала виключно "системи воєнного управління України", а руйнування у Києві - "наслідки падіння ракет української та іноземної ППО".