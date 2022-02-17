Представники руху #SaveФОП протестують під Верховною Радою, центр Києва перекритий
Учасники акції руху #SaveФОП пройшлися ходою до Європейської площі і повернулися під Верховну Раду
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Учасники акції сформували колону, яка зайняла половину дороги по вулиці Грушевського, та спустилися до Європейської площі. До них приєдналася друга частина руху #SaveФОП, які зранку зібралися на Майдані Незалежності.
Мітингувальники блокували рух по вулицях, прилеглих до Європейської площі. Після повернення під будівлю ВР, ФОПівці знову перекрили вулицю Грушевського.
Рух по вулицю Грушевського заблоковано, а по вулиці Хрещатик та Володимирському узвозу відновлено. Також поліція частково перекрила рух по вулиці Шовковичній. Вулиця Грушевського переповнена протестувальниками, поряд з ними чергують силовики.
Хода проходила у супроводі поліції діалогу та Нацгвардії.
- Нагадаємо, 17 грудня 2021 року представники руху із захисту прав фізичних осіб підприємців "SaveФОП" зібралися на протест на вулиці Грушевського під Верховною Радою. Вони вимагали ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
- 17 грудня 2021 Верховна Рада України провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів ще на один рік.
- 25 січня учасники акції SaveФОП мітингували під будівлею Ради - до 5 людей відвели в автозаки, учасники акції підійшли до машин і між ними та поліцією відбулися сутички.
- 26 січня учасники акції SaveФОП оголосили протест під ВР безстроковим.
- Голова руху #SaveФОП анонсував акцію протесту біля Верховної Ради 17 лютого.
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