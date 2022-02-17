Представники руху #SaveФОП протестують під Верховною Радою, центр Києва перекритий

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Учасники акції сформували колону, яка зайняла половину дороги по вулиці Грушевського, та спустилися до Європейської площі. До них приєдналася друга частина руху #SaveФОП, які зранку зібралися на Майдані Незалежності.



Мітингувальники блокували рух по вулицях, прилеглих до Європейської площі. Після повернення під будівлю ВР, ФОПівці знову перекрили вулицю Грушевського.



Рух по вулицю Грушевського заблоковано, а по вулиці Хрещатик та Володимирському узвозу відновлено. Також поліція частково перекрила рух по вулиці Шовковичній. Вулиця Грушевського переповнена протестувальниками, поряд з ними чергують силовики.



Хода проходила у супроводі поліції діалогу та Нацгвардії.

Нагадаємо, 17 грудня 2021 року представники руху із захисту прав фізичних осіб підприємців "SaveФОП" зібралися на протест на вулиці Грушевського під Верховною Радою. Вони вимагали ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

17 грудня 2021 Верховна Рада України провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів ще на один рік.

25 січня учасники акції SaveФОП мітингували під будівлею Ради - до 5 людей відвели в автозаки, учасники акції підійшли до машин і між ними та поліцією відбулися сутички.

26 січня учасники акції SaveФОП оголосили протест під ВР безстроковим.

Голова руху #SaveФОП анонсував акцію протесту біля Верховної Ради 17 лютого.