Предстоятель ПЦУ Епіфаній звершить різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври 7 січня
Митрополит Епіфаній, глава Православної церкви України, звершить Богослужіння з нагоди Різдва Христового 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
Про це повідомили в пресслужбі Київської митрополії ПЦУ.
"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", – йдеться в повідомленні.
Святкове богослужіння розпочнеться о дев'ятій годині ранку. Вірян запрошують до спільної молитви.
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