Про це повідомили в пресслужбі Київської митрополії ПЦУ.

"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", – йдеться в повідомленні.

Святкове богослужіння розпочнеться о дев'ятій годині ранку. Вірян запрошують до спільної молитви.

Успенський собор (собор Успіння Пресвятої Богородиці) – головний соборний храм Успенської Києво-Печерської лаври. Раніше в ньому проводили богослужіння священники УПЦ МП. 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Міністр культури Олександр Ткаченко зауважив, що вся територія Лаври – державна власність.

31 грудня ієрархи УПЦ (МП) провели останню службу у Трапезній церкві. Перед цим там співали про "пробудження" Росії. Цю справу розслідує СБУ, оголошено підозру одному зі священників Лаври, який прославляв "русскій мір".

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" попередньо заявляв, що від 1 січня більше не діятиме договір оренди церквою Московського патріархату двох головних храмів Верхньої Лаври. Мова про Успенський собор та Трапезну церкви. У неділю, 1 січня 2023 року, представників Української православної церкви Московського патріархату не допустили до храмів Верхньої лаври. Вони молилися у Нижній

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