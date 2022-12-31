Про це повідомляє The Times з посиланням на новорічне привітання Ріші Сунака.

"Щойно ми оговталися від безпрецедентної глобальної пандемії, Росія розпочала варварське та незаконне вторгнення в Україну. Це мало глибокий економічний вплив по всьому світу, від якого не застрахована і Велика Британія", - наголосив він.

Прем'єр Британії зазначив, що проблеми. перед яким постав світ у 2022 році не зникнуть у наступному році.

"Але 2023 рік дасть нам можливість продемонструвати найкраще, що є в Британії, на світовій арені, продовжуючи стояти разом з нашими українськими друзями проти жорстокості Путіна та захищаючи свободу і демократію скрізь, де ми вважатимемо, що вони перебувають під загрозою", - додав він.

Крім того, Сунак також згадав прийдешню коронацію Чарльза ІІІ, висловивши сподівання, що Велика Британія "об'єднається з гордістю довкола всього, що робить цю країну величною".

30 грудня амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк у новорічному зверненні до українців заявила, що прихильність її країни до України залишається "залізною". За словами амбасадорки, дух України продовжує надихати світ у спільному прагненні кращого майбутнього.

31 грудня прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін присвятила власне звернення з нагоди Нового року зокрема війні Росії проти України та підтримці громадян нашої країни. "Від нас і надалі вимагатимуть прояву сили та мужності. Ми допомагатимемо доти, доки українці потребуватимуть нашої допомоги. Питання українців – це наше питання.", - підкреслила вона.

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