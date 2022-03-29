Прем'єр Литви попереджає про "пропаганду" щодо поганих умов проживання українських біженців
Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте закликала критично сприймати інформацію про українців, які нібито скаржаться на умови свого життя в Литві, оскільки це може бути частиною російської пропаганди
Про це повідомляє LRT.
"У публічному просторі зросла кількість таких повідомлень. Цьому сприяє і пропаганда, яка має на меті дискредитувати боротьбу українців за свою незалежність", - сказала Шимоніте журналістам.
Вона також зазначила, що деякі скарги можуть бути справжніми.
"Мій власний досвід волонтерства в реєстраційному центрі свідчить про те, що люди зазвичай дуже втомлені та виснажені емоційно. Найпоширеніше прохання, яке я чула від людей - це просто мати можливість покласти свою голову на подушку в безпечному місці і відпочити. Я не чула жодних серйозних скарг чи докорів", - додала вона.
Від початку повномасштабної війни понад 36 тисяч людей зареєструвалися як біженці в Литві. Згідно з недавнім опитуванням, понад 50% людей у Литві допомагали українським біженцям.
- Нагадаємо, 26 березня Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте закликала виключити Росію та Білорусь із міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерполу.
- Також раніше депутати Сейму Литви запропонували прирівняти георгіївську стрічку та символ Z до нацистських та комуністичних і штрафувати за них.
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