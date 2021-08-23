Прем‘єр-міністр Хорватії виступив українською на саміті "Кримської платформи"
Прем‘єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович привітав Україну з початком важливої ініціативи
Про це він сказав на установчому саміті "Кримської платформи", передає Еспресо.Tv.
"Минуло вже більше, ніж 7 років з моменту незаконної анексії Автономної Республіки Крим",- сказав дипломат українською мовою.
Він уточнив, що приїхав до України аби засвідчити від Хорватії незмінну підтримку незалежності України.
"Я приїхав сьогодні до Києва для того, аби з нашими українськими друзями та європейськими колегами засвідчити від Хорватії незмінну підтримку незалежності суверенітету і територіальної цілісності України",- зазначив Пленкович.
"Крим - це Україна!",- підсумував він.
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