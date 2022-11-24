Прем'єр-міністр Словаччини подарував Орбану шарф з актуальними кордонами
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер подарував угорському прем'єру Віктору Орбану новий шарф з символікою Словаччини, замість старого з картою "Великої Угорщини"
Про це він пише у facebook.
Гегер зазначив, що шарф Орбана з картою "Великої Угорщини" застарів та подарував новий, з символікою сучасної Словаччини.
"Помітив, що у Віктора Орбана старий шарф. подарував йому новий", - йдеться у повідомленні.
- 22 листопада угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан з'явився на фанзустрічі з футболістом Балажем Джуджаком у шарфі з картою Угорщини, на якій частини кількох держав ЄС, України та Сербії входять до складу "Великої Угорщини".
- Через це міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини.
- Віктор Орбан прокоментував скандальний шарф з "Великою Угорщиною" та заявив, що "футбол - поза політикою".
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