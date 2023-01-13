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Головна Світ Прем’єрка Естонії: Стелю цін на російську нафту треба знизити 

Прем’єрка Естонії: Стелю цін на російську нафту треба знизити 

13 січня, 2023 п'ятниця
08:13
Світ Кая Каллас

Західні країни мають посилити санкції проти Росії та знизити ціну на російську нафту

Так вважає прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, передає пресслужба уряду країни.

"Коли ми переглядатимемо ліміт цін на нафту, як було домовлено у грудні, ми повинні продовжити знижувати його, аби позбавити Росію спроможності вести війну", - зауважила Каллас.

Естонська прем'єрка закликала міжнародну спільноту посилювати інший санкційний тиск на РФ та збільшити обсяги військової допомоги Україні. 

"Продовжую повторювати свій заклик до союзників та партнерів: подивіться на свої запаси і направте зброю в Україну. Це шлях до миру", - додала вона.

  • 5 грудня 2022 року офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти морським шляхом у країни Європейського Союзу. Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.
  • 2 січня стало відомо, що Європа до кінця 2022 року на 90% скоротила поставки російської нафти, а отже, позбавила країну-агресорку наддоходів.
  • 3 січня 2023 року стало відомо, що поставки сирої нафти з РФ впродовж останніх чотирьох тижнів упали до найнижчого рівня за 2022 рік – після обмежень, запроваджених проти Росії через її агресію проти України.
  • Згодом стало відомо, що російська нафта подешевшала до близько $38 за барель на тлі ціни Brent у $78.
  • Вже 10 січня повідомлялося, що коаліція Групи семи намагатиметься встановити дві граничні ціни на російські нафтопродукти в лютому: одну ціну на нафтопродукти, що торгуються з надбавкою до сирої нафти, а іншу — для тих, що торгуються зі знижкою.
  • The Wall Street Journal наголошував: Захід працює над новими санкціями проти Росії: цього разу вони стосуватимуться обмеження цін на експорт нафтопродуктів з РФ.

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Економіка
Росія
Європа
Естонія
нафта
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