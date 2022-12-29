Про це пише The Guardian з посиланням на заяву чиновниці.

"Я сподіваюся, що рано чи пізно Росія усвідомить величезну помилку, яку вона робить, а доти ми захистимо Україну. Ми захищатимемо українські міжнародні права, суверенітет і свободу", - сказала вона, наголосивши, що Рим продовжить допомагати Києву у війні з РФ.

Також Мелоні сказала, що виступає за все, що можна зробити для сприяння миру.

"Однак ми повинні знати, що питання миру не може бути досягнуте лише шляхом заяви про нього, ми повинні працювати над цим конкретно й отримувати сигнали від сторін на місцях, а сьогодні немає великих сигналів, особливо з боку Росії", – наголосила вона.

Крім того, прем'єрка Італії пообіцяла відвідати Київ до кінця лютого. Відомо, що раніше вона вже підтвердила плани щодо до Києва та запросила президента Володимира Зеленського відвідати Рим.

28 вересня президент України Володимир Зеленський привітав Джорджію Мелоні, яка є лідеркою правої партії "Брати Італії", що перемогла на виборах у парламент. Після перемоги на виборах в Італії вона пообіцяла підтримку Україні. Зеленський запросив очільницю майбутнього уряду Італії відвідати Україну з візитом.

13 грудня сенат (верхня палата парламенту) Італії переважною більшістю голосів схвалив представлену урядом резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року.

Станом на 14 грудня Франція та Італія схвалили постачання систем протиповітряної оборони SAMP-T, про яку просив президент України.

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