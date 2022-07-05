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Прем'єрка Швеції передали Україні копію листа Карла XII про визнання незалежності Запорізької Січі

5 липня, 2022 вiвторок
05:40
Суспільство Лист Карла ХІІ про визнання незалежності Запорізької Січі

Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон передала президенту України Володимиру Зеленському "особливий подарунок" - копію листа шведського короля Карла XII від 1711 року про визнання незалежності Запорізької Січі

Про це вона повідомила під час спільного брифінгу з очільником української держави у Києві.

У листі Карл XII дає настанови послу Швеції у Константинополі визнати Запорізьку Січ незалежною державою, суб’єктом міжнародного права, аби уникнути утисків від московського царя. Копію листа передали з Національного архіву Швеції.

"Я думаю, що це добре вкладається в сучасний політичний контекст. Вже на початку ХVIII наш шведський король був вражений козацтвом та козацькою демократією", – наголосила Андерссон.

Варто зауважити, що Володимир Зеленський зачитав частину листа, де зазначалось, що король Швеції наказує "всій Україні та війську Запорізькому повернути давню свободу, володіння своєю землею та її колишні кордони, щоб відтепер цей народ став незалежною державою і більш ніколи не підлягав покорі чи захисту московського царя".

  • 4 липня прем’єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон прибула в Україну з робочим візитом. Шведська делегація відвідала звільнену від тимчасової окупації росіянами Київщину, побувала на місці масового поховання закатованих людей, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного. Окрім цього, Андерссон побачила зруйновані та пошкоджені війною житлові будинки в Бородянці.
  • Також вона зустрілась з президентом України Володимиром Зеленським.

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Швеція
Володимир Зеленський
історія України
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