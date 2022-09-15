Прем'єрка Швеції йде у відставку - на виборах перемогли праві партії
Глава шведського уряду Магдалена Андерсон визнала, що Соціал-демократична партія програла вибори, що відбулися на вихідних і заявила про відставку
Про це повідомляє CNN.
На пресконференції Андерсон визнала поразку, водночас зазначивши, що її соціал-демократи залишаються найбільшою партією Швеції з підтримкою близько 30%.
Соціал-демократи набрали найбільше голосів, однак після підрахунку голосів "поштових виборців" і голосів громадян, які живуть за кордоном три правоцентристські партії в сумі вирвалася вперед, отримавши незначну перевагу. За останніми даними виборчої комісії, Поміркована партія, ультраправі "Шведські демократи" і християнські демократи отримають на трьох 176 місць проти 173 місць у лівоцентристів.
Голова Поміркованої партії Швеції Ульф Крістерсон заявив у середу, що розпочне роботу з формування нового уряду. До коаліції увійде партія "Шведські демократи" – ультраправі політики, які прагнуть зробити Швецію найжорсткішою країною в ЄС щодо імміграційної політики, включаючи законодавство, яке дозволяє відмовляти людям, які шукають притулку з політичних, релігійних причин чи причин, пов'язаних із переслідувань через сексуальну орієнтацію.
- Нагадаємо, 9 вересня активісти у Швеції заблокували розвантаження російського танкера й закликали уряд припинити імпорт газу з РФ через війну в Україні.
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