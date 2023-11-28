Президент Чехії Павел пояснив, чому цей рік у війні в Україні вирішальний, а наступний буде складнішим

Про це політик сказав в інтерв'ю газеті Corriere della Sera.

"Ця зима буде надзвичайно важкою, тому що велика частина української інфраструктури була зруйнована, і навіть із нашою допомогою вони (українці, - ред.) не змогли все полагодити. Населенню буде важко, а через вагання країн, які зараз підтримують Україну, почуття розчарування зростатиме. І це, природно, створює не дуже сприятливу ситуацію для продовження контрнаступальних операцій", - сказав Павел.

"Зима дасть Росії, яка вже змогла перевести свою промисловість у режим війни, час для відновлення. Вони виробляють набагато більше боєприпасів великого калібру, більше танків, вони набирають більше солдатів. Вони ведуть переговори з кількома країнами щодо постачання: Північна Корея має потенціал у 1 млн артилерійських снарядів. Якщо ми втратимо можливість зберегти підтримку України, наступний рік може бути ще більш сприятливим для Москви. Цей рік є вирішальним, аби закласти основи успіху, наступний рік буде складнішим", - додав він.

За його словами, рано чи пізно Україна дійде до того, щоби почати мирні переговори з РФ, але це має статися на умовах Києва, а не Москви.