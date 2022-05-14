Президент Фінляндії Нійністе обговорив рух країни до НАТО з Байденом і прем'єркою Швеції Андерссон
Президент Фінляндії Саулі Нійністе поговорив телефоном із президентом США Джо Байденом та прем'єрміністеркою Швеції Магдаленою Андерссон про подальші дії Фінляндії зі вступу в Північноатлантичний альянс
Про це Нійністе написав у Twitter.
"Спільний дзвінок із президентом США Джо Байденом і прем'єркою Швеції Магдаленою Андерссон. Ми розділили глибоку стурбованість війною Росії проти України. Я розповів про наступні кроки Фінляндії до членства в НАТО. Фінляндія глибоко цінує всю необхідну підтримку з боку США", - написав Нійністе.
Водночас Андерссон також повідомила у Twitter, що співрозмовники обговорили війну Росії проти України і подякувала США за підтримку Швеції та Фінляндії в питаннях безпеки.
"Важливий дзвінок із президентом США Джо Байденом і президентом Фінляндії Нійністе про російську агресію проти України та про шведську і фінську політику безпеки. Дуже цінуємо підтримку США нашої безпеки та відповідної політики безпеки", - написала Андерссон.
- Раніше, 12 травня, Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити до НАТО.
- За даними шведських ЗМІ, Швеція подасть заявку на вступ до НАТО у червні.
- Швеція заявила, що готова до можливої реакції Росії на вступ до НАТО.
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