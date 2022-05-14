Президент Фінляндії Нійністе обговорив рух країни до НАТО з Байденом і прем'єркою Швеції Андерссон

Про це Нійністе написав у Twitter.

"Спільний дзвінок із президентом США Джо Байденом і прем'єркою Швеції Магдаленою Андерссон. Ми розділили глибоку стурбованість війною Росії проти України. Я розповів про наступні кроки Фінляндії до членства в НАТО. Фінляндія глибоко цінує всю необхідну підтримку з боку США", - написав Нійністе.

Водночас Андерссон також повідомила у Twitter, що співрозмовники обговорили війну Росії проти України і подякувала США за підтримку Швеції та Фінляндії в питаннях безпеки.

"Важливий дзвінок із президентом США Джо Байденом і президентом Фінляндії Нійністе про російську агресію проти України та про шведську і фінську політику безпеки. Дуже цінуємо підтримку США нашої безпеки та відповідної політики безпеки", - написала Андерссон.

Раніше, 12 травня, Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити до НАТО.

За даними шведських ЗМІ, Швеція подасть заявку на вступ до НАТО у червні.

Швеція заявила, що готова до можливої реакції Росії на вступ до НАТО.

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