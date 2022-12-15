Цю заяву президент Гани зробив на спільній пресконференція із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, інформує BBC.

"Сьогодні на нашому північному кордоні російські найманці. Буркіна-Фасо слідом за Малі вступила в угоду про найми сил "Вагнера", - сказав він.

Очільник держави додав, що за його інформацією, як платіж їм виділено шахту в південній частині Буркіни.

"Прем'єр-міністр Буркіна-Фасо провів у Москві 10 днів. Те, що вони працюють на нашому північному кордоні, особливо незручно для нас і для Гани", - сказав він.

В уряді Буркіна-Фасо поки що не коментували цю інформацію.

Представниця французького МЗС Анн-Клер Лежандр у відповідь на запитання журналіста заявила: "Наша позиція щодо "Вагнера" відома. "Вагнер" відзначився в Африці політикою хижацтва та розграбування, яка шкодить суверенітету держав. Ополчення "Вагнера" особливо відзначилося в Мозамбіку та Малі. Очевидно, що це відомо владі Буркіна-Фасо".

В офіційному телеграм-каналі творця "Групи Вагнера" Євгена Пригожина з'явилася відповідь на запит агентства Рейтер про заяву президента Гани:

"Тепер щодо "Вагнера". "Вагнер" сам розбереться, де йому перебувати, а де ні. Одне можу сказати з упевненістю: "Вагнер" не розробляє шахти, не видобуває золото і не займається іншими економічними проєктами, для того, щоб не було необхідності чинити опір санкціям та іншим фінансовим обмеженням".

Відзначимо, Гана рішуче засудила російську агресію проти України.

У кінці листопада стало відомо, що по базі вагнерівців в місті Босанґоа у ЦАР було завдано авіаудару.

Також сьогодні, 29 листопада, Пригожин підтвердив, що громадянин Замбії, який відбував покарання в колонії у РФ, був завербований у ПВК Вагнера і пізніше загинув в Україні

Того ж дня видання The Daily Beast з посиланням на високопоставлених офіцерів ЦАР повідомило, що ПВК Вагнера почала вербувати повстанців, які утримувалися в тюрмах Центральноафриканської республіки, для участі у військових діях в інших регіонах, у тому числі в Україні

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