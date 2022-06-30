Президент Індонезії заявив, що передав Путіну послання Зеленського

Про це пише BBC.

"Я передав послання президента Зеленського до президента Путіна і висловив свою готовність налагодити спілкування між двома лідерами", - сказав Відодо.

Напередодні візиту до Москви він був у Києві, де зустрічався із президентом України. Президент Індонезії також наголосив на важливості дипломатичного врегулювання конфлікту між Україною і Росією.

Зміст послання поки не розголошують. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав "поки не знаю, про що йдеться".

Президент Індонезії Джоко Відодо вранці 29 червня прибув до столиці України.

Володимир Зеленський після зустрічі із лідером Індонезії в Києві оголосив про домовленість започаткувати безвізовий режим між двома країнами.

ЗМІ повідомляли, що Джоко Відодо запропонував передати послання від президента України Володимира Зеленського Володимиру Путіну.

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