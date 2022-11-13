Президент Ізраїлю вручив Нетаньягу мандат на формування уряду

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Стало відомо, що Нетаньягу заручився рекомендаціями 64 членів парламенту від свого блоку, що дало йому явну більшість у 120-місцевому парламенті (Кнесеті).

Також повідомляється, що він пообіцяв сформувати суто праву коаліцію, включаючи ультранаціоналістичні та релігійні партії.

З неділі, Нетаньягу матиме до шести тижнів, щоб сформувати новий уряд і спробувати залучити до нього більше депутатів. Він уже веде переговори з партіями, які входять до його блоку, щодо розподілу ключових міністерських посад і політичної платформи, пише видання.

Нагадаємо, у вівторок 1 листопада в Ізраїлі відбулося голосування на п'ятих парламентських виборах за менш ніж 4 роки.

Того ж дня стало відомо, що на виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу, - екзитполи.