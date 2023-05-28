"Президент", "міністри" й "депутати" самопроголошеної "Нагірно-Карабаської республіки" повинні здатися, - президент Азербайджану Алієв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв пояснив, у якому випадку "чиновники"-сепаратисти у Карабаху можуть отримати амністію
Про це він розповів у неділю, 28 травня 2023 року, на зустрічі із мешканцями Лачинського району, передає азербайджанська державна інформагенція "Азертадж".
"Усім добре відомо, що сьогодні ми маємо можливість провести будь-яку операцію в тому регіоні (у Карабаху, - ред.). Тому "парламент" має бути розпущений, елемент, який називає себе "президентом", - має здатися, усі "міністри", "депутати" та інші мають вже залишити свої посади", - пояснив Алієв.
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"Тільки в цьому випадку для них можуть бути зроблені послаблення. Тільки в цьому випадку може йтися про якусь амністію", - наголосив глава азербайджанської держави.
- Нагадаємо, на перемовинах з Алієвим прем'єр Вірменії Нікол Пашинян офіційно погодився визнати територію Нагірного Карабаху суверенними землями Азербайджану. Зі свого боку азербайджанська сторона гарантує дотримання прав і свобод вірменської національної меншини.
- Ці домовленості передбачають пипинення існування не визнаної у світі "Нагірно-Карабаської Республіки" та її "органів влади".
- Домовленості Пашиняна й Алієва були досягнені без участі Кремля й здатні покласти край багаторічному кровопролиттю й напруженню у Карабасі. Посередниками виступили країни Євросоюзу та США.
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