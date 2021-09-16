"Президент, підозрюваний у причетності до замовлення, насолоджується пенсією": Мирослава Гонгадзе про вбивство свого чоловіка

Уривок вона представила в колонці на УП.



"Як ми дізналися після довгих років розслідування та багатьох годин судових засідань, того ранку могло ніколи не статись. Міліція планувала викрасти Георгія напередодні ввечері, у п’ятницю 15 вересня. Але щось пішло не так у заздалегідь спланованій операції МВС, і вони затримали його 16 вересня. Четверо співробітників міліції під проводом генерала Пукача штовхнули мого чоловіка в машину, коли він ішов додому", - написала вона.



Гонгадзе описала, як вбили його чоловіка.



"Вони привезли його до лісу під Києвом, задушили його-таки ременем і закопали тіло на місці. Пізніше один з убивць, генерал Пукач, повернувся, відрізав голову трупу мого чоловіка, спалив тіло й знову закопав його", - розповіла журналістка.



Вона заявила, що на неї тиснув прокурор у справі.



"Через два місяці в місцевому морзі я побачила те, що залишилося від мого кохання, те, що випадково знайшли люди з сусіднього села. Ідентифікувати його було неможливо. Прокурор хотів, щоб я сказала, що не можу ідентифікувати тіло. Немає тіла – немає злочину. Я намагалася сказати правду і написала у протоколі: "Це тіло з великою ймовірністю належить моєму чоловіку Георгію Гонгадзе"", - написала Гонгадзе.



У квітні 2001-го за результатами експертизи ДНК слідчі ФБР у Вашингтоні повідомили їй, що тіло належить її чоловікові.



"Вбивство Георгія та мої намагання знайти справедливість розділили моє життя на до і після та змінили його назавжди.З двома трирічними доньками я була змушена покинути Україну Цей злочин і громадський резонанс, а також таємно зроблені записи президента Кучми з проханням до його підлеглих позбутися мого чоловіка змінили траєкторію розвитку країни", - заявила вона.



Журналістка нагадала, що усі виконавці злочину понесли покарання.



"Президент, підозрюваний у причетності до замовлення вбивства, насолоджується пенсією.

Моєму чоловікові Георгію Гонгадзе був всього 31 рік. Його голову знайшли лише за шість років після вбивства. Ми з доньками нарешті змогли його поховати лише у березні 2016 року. Він був журналістом-розслідувачем. Життя було ціною, яку він заплатив за свою роботу", - підсумувала вона.

16 вересня - день пам'яті Георгія Гонгадзе, журналіста, засновника видання "Українська правда".

Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, а 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло Гонгадзе.