Президент Польщі отримав у Римі Вогонь миру: його запалять на Європейських іграх
Президент Польщі Анджей Дуда отримав у столиці Італії Вогонь миру, який буде запалено у Кракові 21 червня з нагоди початку Європейських ігор-2023
Про це повідомляє PAP.
"Через 80 днів, подолавши понад 1500 кілометрів, цей вогонь зігріватиме серця понад 7 тисяч спортсменів у найбільшій спортивній події у світі 2023 року, якою є Європейські ігри",- заявив Дуда.
Він зауважив, що його рідний Краків буде першим містом ЄС, яке прийме Європейські ігри, адже раніше вони відбувалися у Баку та Мінську. І для Польщі це буде найбільше спортивне змагання в історії країни після Євро-2012.
Дуда подякував голові Європейських олімпійських комітетів Спіросу Капралосу за те, що на цих міжнародних змаганнях не буде спортсменів з Росії та Білорусі.
"Хочу подякувати президенту Європейських олімпійських комітетів, усім вам за рішення, що вони пройдуть без участі представників Росії, яка розпочала війну в Україні, та Білорусі, чий режим її підтримує", - підкреслив Дуда.
За його словами, як господар Європейських ігор він зможе спокійно подивитися в очі президентові України Зеленському, який 5 квітня прибуде з візитом до Польщі, і сказати: "Володимире, це будуть Ігри миру та спокою, де нам не потрібно буде вдавати, що все добре".
Дуда передав вогонь польським олімпійським чемпіонам Роберту Коженьовському (спортивна ходьба) й Аніті Влодарчик (метання молота). Вони розпочали естафету доставлення вогню до Польщі.
- Нагадаємо, Європейські ігри-2023 відбудуться з 21 червня до 2 липня у Кракові та Малопольському воєводстві. У них візьмуть участь понад 7 тис. спортсменів із 48 країн, зокрема й України. У програмі Ігор - 29 дисциплін, у 19 з них спортсмени виборюватимуть кваліфікацію на Олімпіаду-2024 в Парижі. Команди з РФ та Білорусі не допустили до Європейських ігор у Польщі.
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