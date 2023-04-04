Про це повідомляє PAP.

"Через 80 днів, подолавши понад 1500 кілометрів, цей вогонь зігріватиме серця понад 7 тисяч спортсменів у найбільшій спортивній події у світі 2023 року, якою є Європейські ігри",- заявив Дуда.

Він зауважив, що його рідний Краків буде першим містом ЄС, яке прийме Європейські ігри, адже раніше вони відбувалися у Баку та Мінську. І для Польщі це буде найбільше спортивне змагання в історії країни після Євро-2012.

Дуда подякував голові Європейських олімпійських комітетів Спіросу Капралосу за те, що на цих міжнародних змаганнях не буде спортсменів з Росії та Білорусі.

"Хочу подякувати президенту Європейських олімпійських комітетів, усім вам за рішення, що вони пройдуть без участі представників Росії, яка розпочала війну в Україні, та Білорусі, чий режим її підтримує", - підкреслив Дуда.

За його словами, як господар Європейських ігор він зможе спокійно подивитися в очі президентові України Зеленському, який 5 квітня прибуде з візитом до Польщі, і сказати: "Володимире, це будуть Ігри миру та спокою, де нам не потрібно буде вдавати, що все добре".

Дуда передав вогонь польським олімпійським чемпіонам Роберту Коженьовському (спортивна ходьба) й Аніті Влодарчик (метання молота). Вони розпочали естафету доставлення вогню до Польщі.