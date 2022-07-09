Президент Шрі-Ланки утік, прем'єр пішов у відставку

Про відставку прем'єр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе повідомив у власному твіттері.

"Щоб забезпечити продовження роботи уряду і безпеку всіх громадян, сьогодні я прийняв рекомендацію партійних лідерів, щоб звільнити місце для всепартійного уряду. Щоб полегшити процес, я піду з поста прем'єр-міністра", - зазначив він.

Водночас про втечу президента країни заявили в Indiatvnews.

Телевізійна трансляція показала колону автомобілів, схожу на кортеж президента, в головному міжнародному аеропорту країни.

Разом з цим BBC з посиланням на AFP повідомило, що "президента супроводили в безпечне місце".

Очікується, що його місце тимчасово займе спікер місцевого парламенту.

9 липня тисячі протестувальників у Коломбо, столиці Шрі-Ланки, прорвали поліцейські барикади та штурмували офіційну резиденцію президента Готабаї Раджапакси. Десятки тисяч протестувальників зламали поліцейські бар'єри, які блокували Будинок президента, де Раджапакса проживав з кінця березня, коли по всьому острову вирували протести з вимогами його відставки.Жителі Шрі-Ланки обурені тим, як уряд дає раду з економічною кризою, що поставила країну на межу краху.

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