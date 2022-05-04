Президент УАФ повідомив, скільки товариських матчів зіграє збірна України перед плей-офф відбору на ЧС-2022

Про це повідомляє "Футбол NEWS".



"Я дуже вдячний нашим колегам з "Борусії М", а також всім нашим партнерам з національних асоціацій, які зараз працюють над проведенням тих чи інших матчів нашої збірної. Вдячний УЄФА та Александру Чеферіну. Всі варіанти, які зараз відпрацьовуються, перш за все є вибором тренерського штабу. Зараз на стадії затвердження наступні матчі для збірної України. Крім "Борусії" буде ще три або чотири поєдинки. Це, скоріше за все, будуть і клуби, і національні збірні", – сказав президент УАФ Андрій Павелко.

11 травня команда Олександра Петракова зустрінеться в контрольній грі з німецькою "Борусією" з Менхенгладбаха.

1 червня на збірну України чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.

18 квітня Олександр Петраков заявив, що перед стиковим матчем чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії збірна України проведе п'ять товариських зустрічей.

2 травня збірна України з футболу розпочала в Словенії тренувальний збір перед півфінальним відбірковим матчем плей-офф чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

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