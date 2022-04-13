Президенти після візиту в Київ закликали надати Україні додаткове озброєння, розслідувати злочини Росії, розширити санкції на нафту і газ та ввести де-SWIFT усіх банків

Про це вони повідомили під час брифінгу після зустрічі з Володимиром Зеленським.

Президент Естонії Алар Каріс закликав посилити військову допомогу Україні та надавати додаткові озброєння, зокрема протикорабельні засоби.

"Я закликаю, щоб надійшла додаткова допомога зброєю. Ми вже надали допомогу обсягом однієї третини нашого оборонного бюджету: військові літаки, протиповітряну оборону, системи залпового вогню та артилерійські системи. Ми маємо розглядати і протикорабельні засоби, надаючи їх хоробрим українським бійцям", - заявив Каріс.

Каріс закликав належним чином розслідувати злочини російських військових в Україні та не залишити їх без покарання.

"Усі ці злочини треба як слід розслідувати, і всі ті, хто бере участь у санкціях, мають узяти до уваги саме такі злочини: вбивства, катування безневинних, незаконні типи озброєння – це не повинно залишитися безкарним. Естонія підтримує зусилля, необхідні кримінологічні експертизи. Ми маємо зробити все необхідне, щоб зупинити цю жахливу війну", - заявив він.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав ввести масштабні санкції проти РФ, що передбачають газове й нафтове ембарго, а також негайний де-SWIFT всіх російських банків.

"Заборона, повне ембарго природного газу та нафти, санкції проти всіх, повторюю – всіх російських банків потрібно накласти саме зараз. Ми не можемо чекати рік чи два. Українці страждають і помирають щодня, жінки, діти, літні люди. Ми повинні зупинити фінансування путінської війни", - наголосив він.

Нагадаємо, вперше після широкомасштабного вторнення Україну відвідали президенти країн ЄС - Польщі, Латвії, Литви та Естонії . Вони завітали у Київ та на власні очі побачили злосини РФ у Бородянці.

Володимир Зеленський після зустрічі з президентами заявив , що з такими партнерами та друзями ми точно переможемо.

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