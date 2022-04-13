З такими партнерами та друзями ми точно переможемо, - Зеленський після зустрічі з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії

Про це він заявив під час пресконференції.

"Я хочу подякувати цим чудовим лідерам прекрасних держав, які з нами – з Україною завжди поруч. Пліч-о-пліч. І вони від самого початку були першими у підтримці України, у тому числі у баченні України в ЄС, у підтримці потужної санкційної політики проти РФ та її агресії. І вони першими просувають потужну санкційну політику у країнах ЄС. Ці чотири лідери завжди нас захищають", - наголосив президент.

За словами Зеленського, Польща, Литва, Латвія та Естонія завжди поруч з Україною.

"Навіть коли ми говоримо про зброю, про озброєння нашої армії, серед перших країн та їхніх лідерів саме ці лідери були. Я хочу сказати, що вони завжди перші – Польща, Литва, Латвія, Естонія – і завжди поряд із нашою державою", - зазначив глава держави.

Також президент наголосив, що з такими партнерами та друзями Україна точно переможе.

Нагадаємо, вперше після широкомасштабного вторнення Україну відвідали президенти країн ЄС - Польщі, Латвії, Литви та Естонії . Вони завітали у Київ та на власні очі побачили злосини РФ у Бородянці.

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