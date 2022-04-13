З такими партнерами та друзями ми точно переможемо, - Зеленський після зустрічі з президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії
Володимир Зеленський щиро подякував президентами Польщі, Латвії, Литви та Естонії
Про це він заявив під час пресконференції.
"Я хочу подякувати цим чудовим лідерам прекрасних держав, які з нами – з Україною завжди поруч. Пліч-о-пліч. І вони від самого початку були першими у підтримці України, у тому числі у баченні України в ЄС, у підтримці потужної санкційної політики проти РФ та її агресії. І вони першими просувають потужну санкційну політику у країнах ЄС. Ці чотири лідери завжди нас захищають", - наголосив президент.
За словами Зеленського, Польща, Литва, Латвія та Естонія завжди поруч з Україною.
"Навіть коли ми говоримо про зброю, про озброєння нашої армії, серед перших країн та їхніх лідерів саме ці лідери були. Я хочу сказати, що вони завжди перші – Польща, Литва, Латвія, Естонія – і завжди поряд із нашою державою", - зазначив глава держави.
Також президент наголосив, що з такими партнерами та друзями Україна точно переможе.
- Нагадаємо, вперше після широкомасштабного вторнення Україну відвідали президенти країн ЄС - Польщі, Латвії, Литви та Естонії . Вони завітали у Київ та на власні очі побачили злосини РФ у Бородянці.
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