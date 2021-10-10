Президентка Тайваню різко відреагувала на заяву Сі Цзіньпіня про "возз'єднання" з Китаєм
Президентка Тайваню Цай Інвень заявила, що країна не зігнеться під китайським тиском та буде продовжувати свою оборону
Про це повідомляє Голос Америки.
Таким чином вона відреагувала на заяву лідер КНР Сі Цзіньпіня, який напередодні пообіцяв, що "мирне возз’єднання" Китаю та Тайваню.
"Не має бути абсолютно жодних ілюзій, що тайванський народ зігнеться під тиском. Ми продовжимо зміцнювати нашу національну оборону і демонструвати рішучість до захисту, щоб ніхто не зміг змусити Тайвань піти шляхом, який виклав для нас Китай. Він не пропонує ані вільного та демократичного способу життя Тайваню, ані суверенітету для наших 23 мільйонів людей”, - сказала Цай Інвень.
У Тайвані неодноразово заявляли, що готуються до можливої військової агресії Пекіна - на тлі тривалої серії провокацій. На початку жовтня повітряний простір Тайваню порушили понад 50 військових літаків Китаю.
КНР не визнає уряду Тайваню і заявляє про те, що острів є китайською територією. Натомість Тайвань наполягає на своїй незалежності та суверенітеті.
- Нагадаємо, 2 жовтня Тайвань заявив, що в зоні його протиповітряної оборони було зафіксовано одразу 38 літаків військово-повітряних сил Китаю.
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