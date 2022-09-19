Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Цими днями в Лондоні відбувалася церемонія прощання з Королевою Єлизаветою ІІ. Україна вшанувала її пам’ять на високому рівні – були присутні Премʼєр-міністр України та перша леді. Серед мільйонів людей, які прийшли попрощатися з Її Величністю, було й багато українців. Я дякую всім українцям у Сполученому Королівстві, хто показав у цей скорботний момент нашим британським друзям, що Україна – поруч із ними", – сказав Зеленський.

Також у своєму твіттері перша леді Олена Зеленська подякувала королеві Єлизаветі ІІ.

"Велика честь для мене бути присутньою від імені українців на прощанні з Її Величністю королевою Єлизаветою ІІ. Її увага до України була важливим сигналом підтримки. Вона бажала нам кращих часів і поділяла наше прагнення до свободи. Із глибокою вдячністю ми завжди пам'ятатимемо про це", – написала Зеленська.

8 вересня 2022 року померла королева Єлизавета II. Вона правила Великою Британією 70 років.

На церемонії похорону до короля Чарльза III звернулася українка та подякувала йому за підтримку України.

Представників Росії, Білорусі та М'янми не запросили на похорон королеви.

13 вересня стало відомо, що заповіт королеви Єлизавети II засекретять щонайменше на 90 років.

Серед 500 високопоставлених гостей на похороні Єлизавети II присутні перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль. У неділю вони вшанували королеву у Вестмінстер-холі.

У Великій Британії сьогодні, 19 вересня, відбувався похорон королеви Єлизавети II.

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