При владі зараз у Росії зрадницька прокитайська партія на чолі з Путіним, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Китай досягнув стратегічних цілей щодо Росії: отримав її як сировинний придаток, зумів окреслити план спочатку економічної експансії, а потім вже іншої. Поки рано говорити про юридичне оформлення цієї експансії. Це виявлялося як у публічних, так і у таємних домовленостях, які відбулися, що цілком очевидно. А паралельно Китай показав силу та владу щодо свого васала у Москві. Тобто приїздить очільник сусідньої держави, хай навіть такої, як Китай, і каже: "Ви обиратимете наступного року саме його як президента". І неважливо, як саме він це сказав, бо це ні дипломатично неприпустимо, ні з погляду політичного, ні з точки зору морально-політичної етики. Він каже, що ось цей буде відзначений ярликом на князівство, ми саме йому даємо ярлика. І у Росії це проковтнули. До речі, коментар був з Кремля, що ще не визначилися та ще зарано, але це вже називається "прикидатися дурником", - прокоментував опозиціонер.

Марк Фейгін зауважив, що тут уже назад не вийде відіграти та сказати, що не згодні, бо ми - рівні партнери.

"Сам Путін під час виступу говорив, що він заздрить Китаю. А якщо заздрить, то наслідує, адже це зрозуміло. Констатація того, що при владі зараз у Росії зрадницька прокитайська партія на чолі з Путіним, уже не є туманною риторикою чи розмовою ні про що. Ні, це вже констатація", - підкреслив Фейгін.