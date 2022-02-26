Приблизно за 32 км від кордону з Україною Білорусь розмістила близько 150 гелікоптерів і сухопутні війська, - Maxar
На супутникових знімках, зроблених 26 лютого, видно, як приблизно за 32 км від українського кордону Білорусь зосередила сухопутні війська та близько 150 транспортних гелікоптерів
Про це пише Reuters.
На фото, зроблених компанією Maxar, видно що один великий вертоліт літав біля білоруського міста Хойники. Також там було ще понад 90 припаркованих гелікоптерів.
Крім того, фото демонструють велике розгортання сухопутних військ із кількома сотнями транспортних засобів на позиції колони на кількох полях.
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