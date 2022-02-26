Приблизно за 32 км від кордону з Україною Білорусь розмістила близько 150 гелікоптерів і сухопутні війська, - Maxar

Про це пише Reuters.



На фото, зроблених компанією Maxar, видно що один великий вертоліт літав біля білоруського міста Хойники. Також там було ще понад 90 припаркованих гелікоптерів.









Крім того, фото демонструють велике розгортання сухопутних військ із кількома сотнями транспортних засобів на позиції колони на кількох полях.



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