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OPINION

Пригожин — агент Буданова, а Герасимова пора розстріляти

Орест Сохар
16 травня, 2023 вiвторок
20:07
Погляд Орест Сохар

У мордорі наростає "дружній вогонь" з лайнометів

Поки регулярні війська РФ приводять у повну бойову готовність до жорсткої доброї волі, найближче оточення бункерного вже шукає, "хто віноват?".

Найкреативніше попрацював Совбєз ім. Патрушева. Американська The Washington Post зашкварилася зі спробою привʼязати Пригожина до українського ГУР МО: ватажок найманців пропонував українським військовим інформацію, де атакувати російські війська в обмін на виведення ЗСУ з Бахмута. У такий спосіб американські медіа пояснювали народ, що всі т.зв. успіхи "вагнерів" - це договорняки, а регулярні війська просто підставив ватажок найманців.

Зашквар у тому, що вперше про це журналісти WP запитували в інтервʼю у президента Зеленського, посилаючись на матеріали, злиті в мережі даних американської розвідки. Глава держави звинуватив їх у роботі на Росію, тим паче, що подібних матеріалів у витоках не було. WP цей фрагмент вилучило з інтервʼю, але через день опублікувало вже свій текст із розлогами трактування: "Пригожин кілька разів навʼязував ГУР свої послуги, але Київ відмовив його сватання".

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WP можна було повірити, якби вона до того також старанно не артикулювала місіонерів Совбєза РФ: то напише, що США просять Україну демонструвати "відкритість до переговорів з Росією". Іншим разом заявлять, що "перемога України малоймовірна". А якось ця неупереджена газета з доброго дива назвала секретаря Совбєза Ніколая Патрушева "людиною, що може хотіти зайняте місце Путіна".

WP можна було повірити, якби вона до того також старанно не артикулювала місіонерів Совбєза РФ: то напише, що США просять Україну демонструвати "відкритість до переговорів з Росією". Іншим разом заявлять, що "перемога України малоймовірна". А якось ця неупереджена газета з доброго дива назвала секретаря Совбєза Ніколая Патрушева "людиною, що може хотіти зайняте місце Путіна"

Пригожин не такий вишуканий, і від свого імені у рідній телеграмі від душі обливає міністр оборони Шойгу та начштабу Герасимова всіма інформаційними "нечистотами". Ватажок "вагнерів" відкриває назву міноборони педерастами й зі швидкістю 12-річного тіктокера публікує відео про те, як росіяни втікають з фронту.

"Коли (ЗСУ) зайдуть в Берховку, це означимо поступове оточення Бахмута..., – каже Пригожин, – Керівництво – це проблема, яку треба послабити, або російський народ сам її вирішить". А потім душевно повідомили, як брянська ППО збила 5 своїх цяків.

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"Перегрупування" - це насправді відступ, а "тактичний відступ" - це просто втеча, — знущається вчорашній кухар над російським МО, і хоче розстріляти Герасимова.

Західні спецслужби вважають, що президентський імунітет у Пригожина закінчується, і незабаром кухар якось невдало наступити на хвилину. Або випʼє несвіжого чаю. Це ясно, як божий день: бо його лайка в перемішку зі словами "Шойгу" та "Герасимов" досить милозвучна невибагливому російському вуху, ніж публікації отого буржуазного WP. І це він ще не починав.

Хоч, будемо відвертими: найбільше він уже зробив, показавши, що тупих генералів можна і треба мочити. Слідом за Пригожиним підуть інші стрілки з гіркіними та інші "народні месники" від ФСБ, ГРУ та інших патріотичних структур, яким закортить застовпити своє чільне місце на хвилі народного гніву.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Валерій Герасимов
ГУР
Вагнергейт
Микола Патрушев
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