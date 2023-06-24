Пригожин - фронтмен, керований серйозними людьми "партії почесної капітуляції", - Піонтковський
Знаковий політолог з Вашингтона Андрій Піонтковський вважає, що ще 2-3 таких сигнали, як удар по Чонгарському мосту, і напруження всередині російської верхівки вибухне
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Шантаж Путіна - давайте мені почесну нічию або я зроблю якусь гадість. Але він не пройде через достатньо тверду позицію як України, так і Заходу. Думаю, що саме тому активізувалася, як я називаю, партія почесної капітуляції і її робочий фронтмен - Пригожин", - зазначив політолог.
Андрій Піонтковський зауважив, що будь-який помітний, явний політичний, психологічний успіх української армії буде мати наслдіки у РФ.
"А от знищення Чонгарського мосту – це перший крок у такому успіху. Ще два-три подібних сигнали, і я думаю, що напруження всередині російської верхівки вибухне і "партія керованої капітуляції" перейде до вирішальних дій. І ще раз повертаючись до фрази Пригожина, я звертаю на неї таку увагу не через те, що це якийсь великий мислитель чи військовий діяч, а тому що він - фронтмен, керований серйозними людьми "партії почесної капітуляції". Він сказав, що припинити війну можна тільки одним способом – покинувши територію України", - зауважив Піонтковський.
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