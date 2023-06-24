Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Шантаж Путіна - давайте мені почесну нічию або я зроблю якусь гадість. Але він не пройде через достатньо тверду позицію як України, так і Заходу. Думаю, що саме тому активізувалася, як я називаю, партія почесної капітуляції і її робочий фронтмен - Пригожин", - зазначив політолог.

Андрій Піонтковський зауважив, що будь-який помітний, явний політичний, психологічний успіх української армії буде мати наслдіки у РФ.

"А от знищення Чонгарського мосту – це перший крок у такому успіху. Ще два-три подібних сигнали, і я думаю, що напруження всередині російської верхівки вибухне і "партія керованої капітуляції" перейде до вирішальних дій. І ще раз повертаючись до фрази Пригожина, я звертаю на неї таку увагу не через те, що це якийсь великий мислитель чи військовий діяч, а тому що він - фронтмен, керований серйозними людьми "партії почесної капітуляції". Він сказав, що припинити війну можна тільки одним способом – покинувши територію України", - зауважив Піонтковський.