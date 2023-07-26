Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Пригожин не йшов проти Путіна, він виступав проти слабкості російської армії у боротьбі з Україною. Це був не зовсім переворот проти Путіна, бо в іншому випадку Пригожина вже давно б усунули. Якби була така інформація, то очільника вагнерівців вже давно б вбили, не давши йому можливості зробити цей заколот. Коли ми говоримо про можливість зміни влади мілітарно чи в інший спосіб, то моя думка, що завжди буде ймовірність, можливо, з найближчого оточення Путіна чи з переліку його друзів, що хтось може його вбити. Тобто ймовірність різних сценаріїв є дуже великою", - зауважив полковник армії Великої Британії у відставці.

Глен Грант зазначив, що зміну влади у Кремлі можуть здійснити окремі персоналії, якщо не будуть готові до цього якісь сили РФ.