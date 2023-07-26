Пригожин не йшов проти Путіна, є інші ймовірніші сценарії зміни влади в Росії, - британський полковник Грант
Глен Грант, полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт, вважає, що зміну влади у Кремлі можуть здійснити окремі персоналії, якщо не будуть готові до цього якісь сили РФ
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Пригожин не йшов проти Путіна, він виступав проти слабкості російської армії у боротьбі з Україною. Це був не зовсім переворот проти Путіна, бо в іншому випадку Пригожина вже давно б усунули. Якби була така інформація, то очільника вагнерівців вже давно б вбили, не давши йому можливості зробити цей заколот. Коли ми говоримо про можливість зміни влади мілітарно чи в інший спосіб, то моя думка, що завжди буде ймовірність, можливо, з найближчого оточення Путіна чи з переліку його друзів, що хтось може його вбити. Тобто ймовірність різних сценаріїв є дуже великою", - зауважив полковник армії Великої Британії у відставці.
Глен Грант зазначив, що зміну влади у Кремлі можуть здійснити окремі персоналії, якщо не будуть готові до цього якісь сили РФ.
- У п'ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
- Ввечері у суботу, 24 червня 2023 року, наближений до адміністрації самопроголошеного президента Республіки Білорусь ТГ-канал "Пул першого" оприлюднив текст від пресслужби Олександра Лукашенка про те, що Пригожин погодився зупинити рух колон на Москву
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