Якщо "вагнери" вночі зайдуть на Красну площу, вважайте, Пригожин майже переміг, і тоді ми зрозуміємо, хто його реально підтримував. Те, що його хтось підтримує, вже не викликає сумнівів.

Але в разі перемоги Пригожина:

1. Ті, хто говорить, що він зупинить війну, помиляються. Він змушений буде на першому етапі приділити більше уваги внутрішній ситуації ніж війні й всього лише почне тягнути час. І це лише на першому етапі. Взяти владу та утримати владу — дві різні речі.

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2. Для зовнішньої легітимності він має забезпечити один єдиний фактор: незастосування ядерної зброї та вихід з ЗАЕС. І, напевне, він на це піде.

3. Якщо йому вдасться закріпитися, він має йти на подальшу ескалацію. Але для цього має пройти певний час. Хоча ми маємо розуміти: він приймає швидкі рішення і може налагоджувати процеси.

І в середньостроковій перспективі це може стати для нас проблемою. Тому, в разі його перемоги, у нас буде лише коротке вікно можливостей.

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В разі провалу Пригожина:

1. На Росії почнеться хвиля репресій і почнеться втеча еліт, що є позитивним фактором.

2. Управління країною не вдасться відновити в лічені години: всі вже побачили, що ні ФСБ, ні поліції, ні інших силовиків просто нема. Утримувати ситуацію без масового терору буде вкрай складно.

Коли мене питають, який сценарій вигідний нам, то нам найкраще — максимальне затягування конфлікту. Якщо це триватиме 10-14 днів, є всі шанси, що російська армія посиплеться.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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