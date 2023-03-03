Пригожин записав відео, де "перебуває в оточеному РФ Бахмуті" - це дезінформація, - Центр стратегічних комунікацій
Керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин записав відео, де заявив, що перебуває в оточеному РФ Бахмуті: насправді його зробили в селі Парасковіївка
Про це поінформував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Керівник російської ПВК Вагнера записав відео, де стверджує, що перебуває в Бахмуті, оточеному військами РФ. Зазначається, що насправді його створили в селі Парасковіївка, про захоплення якого противник оголосив 20 лютого.
"Це – частина дезінформаційної кампанії проти населення України з метою поширення панічних настроїв та провокування вищого військового та політичного керівництва. Російське командування уникає відвідування передової, а сам Пригожин не вперше імітує перебування на передовій, насправді перебуваючи в тилу", - ствердили в Центрі.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий раніше заявив, що українське командування не ухвалювало рішення відводити війська від Бахмута Донецької області.
- А в ДПСУ відзвітували про ситуацію з підрозділами прикордонників у Бахмуті та розповіли про відбиті штурми росіян.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.42
Купівля 38.42Продаж 39.31
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе