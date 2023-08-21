Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Пригожин записав відеозвернення: стверджує, що з Африки

Пригожин записав відеозвернення: стверджує, що з Африки

21 серпня, 2023 понедiлок
22:34
Світ

У понеділок, 21 серпня, Євген Пригожин записав відеозвернення, у якому заявив, що наразі перебуває з вагнерівцями в Африці

Відео опубліковане у телеграм-каналі "Оркестр Вагнера"

Фінансист ПВК стверджує, що найманці в регіоні борються з ІДІЛ та Аль-Каїдою.

"Працюємо. Температура +50 - все, як ми любимо. ПВК Вагнера робить Росію величнішою на всіх континентах, а Африку - більш вільною", - заявляє він.

Це перше офіційне звернення Пригожина після невдалого заколоту вагнерівців проти Путіна.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Євгена Пригожина помітили на форумі "Росія-Африка" 27 липня – це перша публічна поява фінансиста ПВК Вагнера після заколоту.

У ГУР повідомили, що найманці Вагнера повернулися до "бізнес-проєктів", якими займалися до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Інституту вивчення війни (ISW) вважає, що Міноборони Росії може використовувати форум "Армія-2023" у Москві для примусу низки країн до відмови від співпраці з ПВК Вагнера та для реклами підконтрольних міноборони РФ приватних військових компаній.

Росія
Африка
Вагнергейт
Євген Пригожин
Читайте також:
20 серпня, 2023 неділя
Гуменюк: пуски з підводного ракетоносія ускладнюють виявлення ППО, рівень загрози високий
Путін та Дерипаска
20 серпня, 2023 неділя
Російський мільярдер Дерипаска заявив про мирні перемовини щодо України "наприкінці вересня"
Президент України Володимир Зеленський
20 серпня, 2023 неділя
Ми готові обміняти Бєлгород на членство України в НАТО, — Зеленський
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.47
    Купівля 37.47
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.99
    Продаж 42.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
21 серпня
23:07
вибух
Російський "шахед" влучив у цивільний об'єкт на Чернігівщині
22:50
F-16
Зеленський: Греція приєдналася до декларації G7 і тренуватиме українських пілотів на F-16
22:41
волейбол
Українки перемогли Бельгію на чемпіонаті Європи з волейболу
22:35
Постачають РФ складові зброї: НАЗК запропонувало накласти санкції на 8 підприємств ВПК Білорусі
21:53
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Генерал Міллі обговорив війну РФ проти України з Папою Римським Франциском
21:30
Ексклюзив
Дана Ярова
Називати прибуток всіх постачальників Міноборони збиткам державі - це нонсенс, - Ярова
21:02
Держдепартамент США
США закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі та порадили маршрути
20:47
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Бахмут залишається центром тяжіння зусиль обох сторін: ворог суттєво ущільнює свої війська навколо міста. Колонка Сергія Згурця
20:20
Ганна Маляр
Маляр заявила, що через публікації у ЗМІ 82 бригада зазнала 5 ворожих авіаударів за добу
20:05
На фото: затримання
На Черкащині працівник військкомату та два спільники отримали підозру в одержанні $3 тис.
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Крах "Празької весни" і "бавовна" над Симоньян
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 544-го дня війни: ЗСУ активно використовують касетні боєприпаси і звільняють територію під Бахмутом, космічне партнерство Китаю та РФ під загрозою
19:52
Джеймс Клеверлі
Голова МЗС Британії вдруге спробує відвідати Китай для переговорів, — Bloomberg
19:38
Оновлено
ракети Taurus
Бербок закликала швидше ухвалити надання Україні далекобійних ракет Taurus
19:32
окупанти, орки
На Запоріжжі бурятський підрозділ РФ конфіскує житло у місцевих, — Генштаб
19:12
На фото: Ольга Карач
Литва звинуватила білоруську активістку Карач у співпраці з розвідкою РФ
18:58
Андрій Юсов
На російському аеродромі Шайковка внаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак, - ГУР
18:55
Twitter
Акаунти-мільйонники у Twitter повинні будуть підтверджувати особу
18:41
Дитяча лікарня Дрогобича
У Британії розробляють тест, який дозволить прискорено ідентифікувати дитячі захворювання
18:34
Бойова машина CV90
В Україні вироблятимуть шведські бойові машини CV90, - Зеленський
18:25
Військова делегація Ірану прибула до Москви для обговорення співробітництва
18:18
Ексклюзив
БРІКС
Дипломат розповів про головну інтригу саміту БРІКС
18:16
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Греції для участі у саміті Україна – Балкани
18:11
Ексклюзив
Елла Лібанова
Моя мрія, щоб в Україні після війни з РФ було 30 млн населення у кордонах 1991 року, - академік Елла Лібанова
18:04
OPINION
Михайло Жернаков
Із залежним Конституційним Судом ніякого ЄС нам не бачити
18:00
Дана Ярова
Громадська радниця при Міноборони Ярова: ми зекономили 4,6 млрд грн на харчуванні військових
17:30
кінологи
Нацполіція України отримала партію службових собак з Європи
17:25
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
Чинні еліти мають тільки двох кандидатів на заміну Путіну: російський опозиціонер назвав прізвища
17:22
"Проєктів такого масштабу ще не було": на Дніпропетровщині запрацював новий магістральний водогін
17:07
Український режисер Любомир Левицький знімає документальний фільм про бійців Третьої штурмової бригади
17:02
окупанти Мелітополь
Окупанти на Запоріжжі складають перелік порожніх квартир для "гастролерів" і колаборантів
17:00
OPINION
ЗСУ, міномет, міна
Гроші отримали, а зброю не надали. У Міноборони - астрономічна дебіторська заборгованість
16:50
Ексклюзив
Швеція
Defense Express: Донорами Gripen може бути не лише Швеція
16:45
російські окупанти
Російські спецпризначенці складають іспити, обстрілюючи українців на Сумщині та Чернігівщині
16:33
Ракетний удар по центру Чернігова 19 серпня
Ракетний удар РФ по Чернігову 19 серпня: кількість постраждалих зросла до 181 людини
16:30
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ігнат розповів, скільки сучасних винищувачів потрібно Україні
16:13
міна, мінування, заміновано
На Харківщині тракторист травмувався, наїхавши на російську міну
16:13
малюк
У Британії винесли вирок медсестрі, яка вбила 7 немовлят
16:04
OPINION
Віталій Портников
Бензоколонка з бомбою. Як Боррель принизив Путіна
16:01
корупція
НАЗК анонсувало запуск порталу викривачів. Подробиці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV