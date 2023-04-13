Прихильнику "русского міра" з Молдови заборонили в'їзд в Україну на 3 роки
Прикордонники виявили громадянина Молдови, який мав у телефоні відео на підтримку Росії. Зловмиснику заборонили в'їзд до України на три роки
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
"Фанатом "русского міра" цього разу виявився громадянин Молдови, який перетинав кордон на Одещині", - пише пресслужба.
Повідомляється, що іноземець поводив себе підозріло.
У автівці прикордонники знайшли заборонені та небезпечні предмети. Також у телефоні громадянин Молдови зберігав контент на підтримку Росії.
"Таким гостям в Україні не раді", - наголошують в ДПСУ.
Нині зловмисника повернули додому й заборонили на в’їзд до України на 3 роки.
- Раніше прикордонники на в'їзді до столиці у священника УПЦ Московського патріархату виявили листування, де той жалівся, що син почувається українцем, а Росія для нього "ніщо".
- Також прикордонники спіймали агента ворога, який прямував з Житомирщини у сторону Білорусі.
- Представники Держприкордонслужби виявили на території Київської області чоловіка. У нього в телефоні були фотографії у формі "поліції ДНР".
- Прикордонники пункту "Табаки" на Одещині затримали чоловіка, який намагався вивезти мощі 80 святих, ікону та храмовий аналой.
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