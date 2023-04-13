Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"Фанатом "русского міра" цього разу виявився громадянин Молдови, який перетинав кордон на Одещині", - пише пресслужба.

Повідомляється, що іноземець поводив себе підозріло.

У автівці прикордонники знайшли заборонені та небезпечні предмети. Також у телефоні громадянин Молдови зберігав контент на підтримку Росії.

"Таким гостям в Україні не раді", - наголошують в ДПСУ.

Нині зловмисника повернули додому й заборонили на в’їзд до України на 3 роки.