Прикордонники не дали вилетіти з України правопорушникам з Узбекистану та Конго

Подробиці наводить пресслужба прикорднного відомства.



"Громадянин Узбекистану, який прямував на рейс до Амстердама, на перевірку прикордонникам надав паспорт громадянина Ізраїлю. Охоронці кордону встановили, що документ повністю підроблений. Чоловік розповів, що фальшивий паспорт придбав у Стамбулі за 4 тисячі доларів США", - йдеться у повідомленні.



Прикордонники заборонили іноземцю в‘їзд на територію України терміном на 3 роки, притягнули до адмінвідповідальності за ст. 202 КУпАП та повернули в країну походження.



Ще одного іноземця з підробленою посвідкою на постійне проживання в Україні викрили в цьому ж пункті пропуску.



"Громадянин Республіки Конго, щоб не нести відповідальності за перевищення терміну перебування в Україні підробив посвідку. Громадянин прямував на рейс до Лісабона", - кажуть українські прикордонники.



Цього іноземця прикордонники притягнули до адмінвідповідальності за ч. 2 ст. 203 КУпАП та направили повідомлення до Нацполіції за ознаками вчинення злочину за ст. 358 ККУ.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb