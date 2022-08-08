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Головна війна з Росією Примусова паспортизація, рекет, пресинг на блокпостах: розвідка про посилення росіянами тиску на жителів окупованих територій

Примусова паспортизація, рекет, пресинг на блокпостах: розвідка про посилення росіянами тиску на жителів окупованих територій

8 серпня, 2022 понедiлок
14:59
війна з Росією окупанти в Херсоні

На тимчасово окупованих територіях російські окупанти посилили тиск на цивільних жителів

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у телеграмі.

За даними розвідки, на тимчасово окупованих територіях російські окупанти посилили тиск на цивільних жителів, зокрема підприємців.

 "Так, у Великому Бурлуку Харківської області окупаційною адміністрацією здійснюється тиск на місцевих підприємців з метою змушення їх до отримання паспортів РФ та перереєстрації відповідно до російського законодавства... У багатьох населених пунктах окупанти погрожують закрити та націоналізувати підприємства. Також, буде вводитися щомісячний “податок” на кожен автомобіль підприємств у розмірі 5000 російських рублів", - пише ГУР.

Також повідомляється, що Росія відправляє в Україну мобілізованих колишніх кримінальних в’язнів, які жорстоко ставляться до мешканців українських міст і сіл.

"Після прибуття в Балаклію нового батальйону окупантів, зокрема з-поміж мобілізованих у РФ колишніх кримінальних в’язнів, різко зросло агресивне ставлення до місцевого населення, жорстокість та аморальна поведінка загалом", - зазначає розвідка.

ГУР інформує, що підрозділи окупантів конфліктують на етнічному підґрунті, часто втягуючи у свої сутички цивільних мешканців.

"На окупованій території Запорізької області у результаті такого конфлікту був застрелений заступник командира чеченської національності одного з підрозділів. А в Зеленопіллі окупант у стані алкогольного сп'яніння на БТР збив електричний стовп, через що було знеструмлено населений пункт", - йдеться у повідомленні.

Також за даними розвідки на окупованій території Херсонщини, зокрема в Голій Пристані, окупанти пресують місцеве населення на блокпостах.

  • Керівник окупаційної влади в Запорізькій області підписав розпорядження про підготовку до референдуму щодо приєднання до РФ.
  • На Луганщині окупанти вимагають у місцевих особисті дані та змушують їх іти на псевдореферендум в обмін на воду, їжу й будматеріали.
  • Близько 11 години, 8 серпня, російські окупанти обстріляли Харків. Одна людина загинула, ще одна постраждала.

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Україна
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
ГУР
Запорізька область
Харківщина
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