Пріоритетним напрямком для звільнення України має бути Південь, - військовий експерт Мусієнко

Таку думку висловив директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Потрібно розв'язувати питання крок за кроком. Спочатку нам потрібно деокупувати лівобережжя Херсонщини, всю Запорізьку область та Донеччину. Повністю контролювати виходи до морів, розбити сухопутний коридор на Крим. Закрити всі війська ворога в окупованому Криму, щоб мати змогу артилерійських ударів та контролю над ними", - пояснив Мусієнко.

За словами військового експерта, після звільнення Півдня планувати операцію по звільненню Криму.

"Чи виключно військовим шляхом, чи військово-дипломатичним. Від того, як швидко ми зможемо деокупувати Південь, багато чого буде залежати у ході подій на фронті. Пріоритетним напрямком для звільнення України має бути Південь, а потім питання Криму, питання виходу на кордони Сходу. Якщо ми будемо отримувати необхідну зброю та підтримку, кордони 1991 року будуть наближатися до реальності", - додав Мусієнко.

2 січня 2023 року керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ворог підтягує ненавчені мобілізаційні ресурси на лівобережжя Дніпра.

Своєю чергою радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко наголосив на тому, що в село Урзуф під Маріуполем прибули нещодавно мобілізовані росіяни та доставили старі танки.

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