Пристрої нічного бачення, каски, бронежилети, медичні аптечки. Волонтерів з Одеси підозрюють у продажі допомоги для військових
Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику одеського фонду, через розкрадання гуманітарної допомоги
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
"За даними слідства, керівник одного з місцевих благодійних фондів налагодив постачання товарів військового та гуманітарного призначення від іноземних благодійних організацій на територію Одеської області", - йдеться у повідомленні.
В СБУ повідомили, що підозрювані намагались незаконно продати речі.
"Оперативники СБУ затримали керівника фонду разом з його підлеглим - керівником логістичного центру на гарячому під час реалізації партії міжнародної гуманітарної допомоги на суму понад 500 тис. грн", - додають у Службі безпеки.
Слідство триває, правоохоронці намагаються встановлюються всі обставини та людей, які причетні до протиправної схеми.
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