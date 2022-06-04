Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"За даними слідства, керівник одного з місцевих благодійних фондів налагодив постачання товарів військового та гуманітарного призначення від іноземних благодійних організацій на територію Одеської області", - йдеться у повідомленні.

В СБУ повідомили, що підозрювані намагались незаконно продати речі.

"Оперативники СБУ затримали керівника фонду разом з його підлеглим - керівником логістичного центру на гарячому під час реалізації партії міжнародної гуманітарної допомоги на суму понад 500 тис. грн", - додають у Службі безпеки.

Слідство триває, правоохоронці намагаються встановлюються всі обставини та людей, які причетні до протиправної схеми.

СБУ викрила організацію фінансування російської агентури на Київщині. Угруповання допомагало переправляти гроші з РФ в Україну через підсанкційні платіжні системи.

В Україні судитимуть шпигуна з РФ, який отримував від генерала СБУ дані про держбезпеку й охорону правопорядку в країні.

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