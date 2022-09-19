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Присутність Росії в Сирії стала "агресивнішою" після вторгнення в Україну, - представник Військово-повітряних сил США

19 вересня, 2022 понедiлок
21:31
Світ Сирія

Командувач ВПС США Алекс Гринкевич заявив, що присутність Росії в Сирії стала "агресивнішою" як у повітрі, так і на землі після вторгнення Росії в Україну

Про це інформує CNN.

Командувач Центрального командування Військово-повітряних сил США на Близькому Сході генерал-лейтенант Алекс Гринкевич розповів, що американські збройні сили бачать - збільшений тиск як у повітрі, так і на землі з боку РФ.

"Російська присутність у Сирії стала, на мою думку, більш агресивною після українського вторгнення. Відверто кажучи, це трохи тривожно, де у нас є сили на землі та озброєні російські літаки, які літають над ними", – сказав Гринкевич.

Нині сили США на землі залишаються в безпеці в Сирії та Іраку. Гринкевич сказав, що вважає, що цими діями керують "деякі особи з російського керівництва, яке зараз перебуває в Сирії".

"Деякі з цих російських генеральних офіцерів відверто зазнали невдачі в Україні з усіх причин, які генерал Хеккер окреслив наперед, і тепер вони в Сирії, і я оцінюю так, що вони намагаються знову зробити собі ім’я та відновити сприятливий що стоять у складі збройних сил Російської Федерації. Я не думаю, що їм це вдасться, але це те, що вони намагаються зробити", – додав Гринкевич.

  • У вівторок, 12 липня, унаслідок удару безпілотника США у Сирії загинув лідер ІДІЛ Магер аль-Агал.
  • 22 липня Сирія оголосила, що система протиповітряної оборони знищила ізраїльські ракети у небі над Дамаском. 
  • Міністерство закордонних справ Сирії повідомило про рішення визнати "незалежність" самопроголошених злочинних організацій "ЛДНР".  
  • У квітні Сирія завдала ракетного удару по території поблизу ядерного реактора в Ізраїлі. 
  • Сирія провалює план залучення нових бойовиків до війни на території Україні на боці російських військ. 

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Росія
Сирія
ІДІЛ
США
CNN
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