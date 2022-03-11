Присвячується усім жертвам війни в Україні, - футболіст Малиновський про гол і 2 асисти у матчі Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Байєра" (3:2) Руслан Малиновський забив гол і зробив 2 асисти.



"Присвячується усім жертвам війни в Україні", – написав футболіст "Аталанти" у своєму твіттері.

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