Велика пошана всім бійцям ЗСУ і волонтерам, - футболіст Малиновський звернувся до захисників України

Про це повідомляє телеканал "Футбол 1/2/3".



"Хочу сказати, що велика пошана всім бійцям ЗСУ, що вони роблять для нашої держави, так, ми бачимо по багатьох відео, що не тільки люди, які захищають, але й простий народ допомагає робити маленькі речі. Волонтери, також хочу висловити їм велику подяку, тому що вони ризикують своїм життям, щоб допомагати людям з їжею, медикаментами, дитячим харчуванням. Ми зі всіма легіонерами, будемо максимально допомагати й підтримувати нашу країну", – сказав Руслан Малиновський.



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У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".

Український футболіст Руслан Малиновський разом з дружиною Роксаною розповіли італійцям про справжню ситуацію в нашій країні.

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