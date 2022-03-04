Велика пошана всім бійцям ЗСУ і волонтерам, - футболіст Малиновський звернувся до захисників України
Український футболіст Руслан Малиновський подякував бійцям ЗСУ та волонтерам за оборону України від військ Росії
Про це повідомляє телеканал "Футбол 1/2/3".
"Хочу сказати, що велика пошана всім бійцям ЗСУ, що вони роблять для нашої держави, так, ми бачимо по багатьох відео, що не тільки люди, які захищають, але й простий народ допомагає робити маленькі речі. Волонтери, також хочу висловити їм велику подяку, тому що вони ризикують своїм життям, щоб допомагати людям з їжею, медикаментами, дитячим харчуванням. Ми зі всіма легіонерами, будемо максимально допомагати й підтримувати нашу країну", – сказав Руслан Малиновський.
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