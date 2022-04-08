"Притягнемо до відповідальності РФ і Путіна": очільниця МЗС Британії відреагувала на удар окупантів по вокзалу Краматорська, унаслідок якого загинуло 50 людей

Про це вона написала у твітері.



"Приголомшений жахливими повідомленнями про російські ракетні обстріли мирних жителів на залізничному вокзалі Краматорська на сході України", - написала міністерка.



Ліз Трас зауважила, що обстріл мирних мешканців є воєнним злочином.



"Націлювання на цивільних є військовим злочином. Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна", - наголосила очільниця британського МЗС

8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини, унаслідок чого загинуло 50 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили "точкою-У" по вокзалу Краматорська.

Мер Краматорська заявив, що якби окупанти влучили трохи точніше, загинуло б 4000 людей.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія має понести покарання за ракетний обстріл вокзалу в Краматорську.

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