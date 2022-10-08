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Головна війна з Росією "Притягнути РФ до відповідальності - гарантувати довгостроковість миру": Зеленський закликав покарати владу Росії за війну проти України

"Притягнути РФ до відповідальності - гарантувати довгостроковість миру": Зеленський закликав покарати владу Росії за війну проти України

8 жовтня, 2022 субота
18:01
війна з Росією Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав застосувати до РФ принцип невідворотності покарання, адже притягнення її до відповідальності - гарантія миру

Про це він заявив у зверненні до учасників і гостей Чорногорського безпекового форуму.

"Довгі роки керівник Росії та його оточення відчували повну безкарність. Вони зруйнували демократію у своїй країні й почали руйнувати все навколо Росії. Вони звикли красти те, що їм подобається, і купувати тих, хто повинен був захищати від них національні інтереси тієї чи іншої держави", - зазначив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що 2014 році РФ розпочала війну проти України, оскільки відчула свою безкарність після нападу на Грузію. Повномасштабне вторгнення 24 лютого росіяни здіснили тому, що не вірять, що світ зможе притягнути їх не тільки за злочин агресії проти суверенної держави, а й за будь-який, який можна уявити.

"Тож притягнути їх до відповідальності - це гарантувати довгостроковість миру після цієї війни, невідворотність покарання - один із ключових принципів кримінального судочинства. І маємо застосувати цей принцип до російського керівництва так, як вони це заслуговують", - наголосив президент.

  • Станом на 6 серпня було відомо, що трибунал щодо військової агресії РФ проти України створять протягом кількох місяців, і до кінця року з'явиться проєкт його устрою.
  • 26 вересня Офіс президента й МЗС провели брифінг для іноземних дипломатів, щоб розповісти про створення міжнародного трибуналу.
  • 5 жовтня омбудсмен Дмитро Лубінець нагадав про катування українців росіянами й закликав створити трибунал щодо воєнних злочинів РФ.
  • Президент Володимир Зеленський також закликав створити Спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ проти України, щоб покарати тих, кого не дістають інші суди.
  • 7 жовтня Верховна Рада закликала світ створити Спецтрибунал для РФ.

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