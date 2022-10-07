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Рада звернулася до світу із закликом створити спецтрибунал для РФ

7 жовтня, 2022 п'ятниця
14:11
війна з Росією Верховна Рада

Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародних організацій та партнерів із закликом створити спецтрибунал для Росії

Про це повідомляє Еспресо.

За постанову №8094 щодо злочинів агресії проти України проголосували 283 депутати.

"Це значно швидше змусить РФ відмовитися від продовження збройної агресії проти України, а також використовувати положення щодо універсальної юрисдикції, в межах власного кримінального законодавства, для притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні найтяжчих міжнародних злочинів на території України", - написав народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Парламент України звернувся до ООН, парламентів та урядів її членів, Європейського Союзу, Ради Європи. Народні депутати закликають створити спеціальний міжнародний трибунал, який міг би судити найвище політичне та військове керівництво Росії за скоєння злочинів агресії проти України.

  • Станом на 6 серпня було відомо, що трибунал з військової агресії Путіна проти України створять протягом кількох місяців, і до кінця року з'явиться проєкт його устрою.
  • 26 вересня Офіс президента й МЗС провели брифінг для іноземних дипломатів, щоб розповісти про створення міжнародного трибуналу.
  • 5 жовтня президент Володимир Зеленський закликав створити Спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ проти України, щоб покарати тих, кого не дістають інші суди.

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