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Головна Наука Приватна місія Ax-2 повертається з Міжнародної космічної станції на Землю

Приватна місія Ax-2 повертається з Міжнародної космічної станції на Землю

30 травня, 2023 вiвторок
14:30
Наука

У вівторок, 30 травня, космічний корабель SpaceX Dragon компанії Ax-2 повертається з Міжнародної космічної станції на Землю

Про це інформує Space.

10-денна приватна місія Ax-2 на МКС повертається додому.

За цей час пілот Джон Шоффнер, платний клієнт Axiom Space та спеціалісти місії Алі Аль-Карні та Райяна Барнаві з Космічної комісії Саудівської Аравії взяли участь у серії інформаційних заходів STEM, використовуючи радіостанції та спілкуючись зі студентами на Землі по відеозв’язку.

Крім того, Джон Шоффнер протестував костюм Skinsuit Массачусетського технологічного інституту, розробленого для імітації деяких ефектів земної гравітації на астронавта під час перебування у космосі. 

Люки між капсулою SpaceX Dragon компанії Ax-2 під назвою Freedom і Міжнародною космічною станцією (МКС) планується закрити сьогодні о 16:10 за Києвом.

Це можна спостерігати в прямому етері.

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