Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Phoenix Ghost нагадує збільшену копію Switchblade, але має більшу дальність та більш потужну масу бойової частини. Ми поступово входимо у ситуацію, коли треба знищувати ворога у найпотаємніших ділянках, де звичайними боєприпасами дістати противника неможливо. Нещодавно ЗСУ знищили російські об’єкти, поблизу атомної станції, ударним БПЛА Warmate. Збільшення кількості ударних БПЛА - стане важливим елементом у наступних етапах бойових дій", - підкреслив Згурець.

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