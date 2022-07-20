США: Ознак передачі Іраном Росії безпілотників наразі немає
На сьогодні немає ознак того, що Іран передав Російській Федерації безпілотники власного виробництва
Про це у виступі сказав головний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Ми не маємо ознак, що продаж на цей момент відбувся", - зазначив він.
Водночас за його словами, це не означає, що Росія залишила наміри отримати безпілотні апарати з Ірану для продовження бойових дій в Україні.
Разом з тим Кірбі також прокоментував візит російського президента Путіна до Ірану. Він підкреслив, що це лише свідчить про ступінь ізоляції Росії, яка постійно зростає, оскільки зараз у Росії не залишається нікого більше, до кого можна звернутися за допомогою.
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Кірбі зауважив, що звернення Росії до іранців свідчить про те, що кремль не відмовляється від планів продовжувати свою війну в Україні та не має намірів урегульовувати ситуацію мирним шляхом.
- 12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку. Йдеться бойові безпілотники Shahed-191 та Shahed-129, які можуть мати на озброєнні високоточні ракети. Російська делегація щонайменше двічі відвідувала аеродром Кашан у центральному Ірані в червні, щоб вивчити ці дрони.
- Невдовзі після цього, стало відомо, що Тегеран відвідає Володимир Путін, який зустрінеться з лідером Ірану Ібрагімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
- 13 липня міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що Тегеран не постачатиме безпілотники Росії.
- 19 липня США пригрозили санкціями Ірану у разі надання Росії бойових безпілотників.
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