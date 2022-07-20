США: Ознак передачі Іраном Росії безпілотників наразі немає

Про це у виступі сказав головний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми не маємо ознак, що продаж на цей момент відбувся", - зазначив він.

Водночас за його словами, це не означає, що Росія залишила наміри отримати безпілотні апарати з Ірану для продовження бойових дій в Україні.

Разом з тим Кірбі також прокоментував візит російського президента Путіна до Ірану. Він підкреслив, що це лише свідчить про ступінь ізоляції Росії, яка постійно зростає, оскільки зараз у Росії не залишається нікого більше, до кого можна звернутися за допомогою.

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Кірбі зауважив, що звернення Росії до іранців свідчить про те, що кремль не відмовляється від планів продовжувати свою війну в Україні та не має намірів урегульовувати ситуацію мирним шляхом.

12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку. Йдеться бойові безпілотники Shahed-191 та Shahed-129, які можуть мати на озброєнні високоточні ракети. Російська делегація щонайменше двічі відвідувала аеродром Кашан у центральному Ірані в червні, щоб вивчити ці дрони.

Невдовзі після цього, стало відомо, що Тегеран відвідає Володимир Путін, який зустрінеться з лідером Ірану Ібрагімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

13 липня міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що Тегеран не постачатиме безпілотники Росії.

19 липня США пригрозили санкціями Ірану у разі надання Росії бойових безпілотників.

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