English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Прийде час, коли російська армія буде бомбардувати міста РФ, - Портников
Ексклюзив

Прийде час, коли російська армія буде бомбардувати міста РФ, - Портников

23 жовтня, 2022 неділя
14:29
війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що в Росії настане час, коли ФСБ та армія повинні будуть захищатись від власного народу

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Прийде час, коли російська армія та ФСБ будуть захищатись від народу. На початку війни я давав інтервʼю радіостанції "Ехо Москви", де сказав, що настане час, коли російська армія буде бомбардувати та обстрілювати міста Росії. Як колись іспанська армія обстрілювала Мадрид та Барселону. Ми ж цьому не дивуємось. Іспанія не брала участі в Другій світовій війні. При цьому їхні міста знищувались. Це зробила іспанська армія. Тому і російським містам доведеться гинути від бомбардувань власних військових", - пояснив Портников.

Журналіст наголосив, що протестні настрої та радикальні дії росіян проти влади дуже складний та довгий процес

"Така ж доля може чекати й іранські міста. До речі, хто розбомбив половину міст Сирії? Власна влада та її союзники. Тому, я вважаю, що буде саме так. І хто переможе у цій війні я не знаю. Це дуже довгий процес. Тому я весь час повторюю, що ми не маємо розраховувати на революцію в Росії", - додав він.
 



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 

Росія
російська армія
Іран
ФСБ
Віталій Портников
ракетний удар
Читайте також:
22 жовтня, 2022 субота
"Якщо ти вдариш по Банковій - буде удар по тому, де ти знаходишся": Зеленський попередив Путіна
22 жовтня, 2022 субота
У Британії Сунак зібрав необхідну кількість голосів, аби стати претендентом на посаду прем'єра, - Sky News
На фото секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов
22 жовтня, 2022 субота
Проблем не буде, - Данілов відповів на питання про додаткову мобілізацію в Україні
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.94
    Купівля 39.94
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 38.27
    Продаж 39.37
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
23 жовтня
15:36
дрон Shahed-136
З початку вересня Повітряні сили ЗСУ збили 273 іранські дрони Shahed-136
15:26
Росіяни обстріляли лікарню в Бахмуті
Росіяни обстріляли лікарню в Бахмуті
14:59
ПВК Вагнера
Грузинський легіон показав, як знищує найманців з ПВК "Вагнера
14:58
Дніпро-1, Артем Довбик (праворуч)
УПЛ: "Дніпро-1" переміг "Металіст" та зміцнив лідерство, результати інших матчів 9-го туру
14:55
у Стамбулі презентували підручник з української мови
"Українська мова для турецькомовних студентів. Базовий рівень": у Стамбулі презентували підручник з української мови
14:51
Віталій Буяльський (в центрі)
" Динамо" не змогло переграти "Ворсклу" в чемпіонаті України
14:33
Оновлено
У російському Іркутську винищувач Су-30 впав на житловий будинок
14:27
Ексклюзив
Дрони
В Україні реально створити дрон, який долетить до Москви, - CEO розвідувального агентства "Molfar" Старосєк
14:12
Ексклюзив
Віталій Кулик
Якщо справа Богуслаєва буде "мутною", не виключено, що це боротьба олігархів за стратегічні підприємства, - політолог Кулик
14:10
ТНМК
Гурту ТНМК, який збирає гроші на ЗСУ, не дозволили виступити у Флоренції, - Фоззі
14:07
OPINION
Лєна Чиченіна
Дівчатка, скромність – фігова штука
14:01
рубль вогонь
На тимчасово окупованому півдні України жителі почали масово відмовлятися від рублів
13:55
Світло
На Хмельниччині відновили електроживлення. На Черкащині, Рівненщині й Волині роботи тривають
13:54
Сергій Шойгу
Шойгу звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою"
13:45
Едмар (праворуч)
"Металіст 1925" призначив новим тренером бразильця, який грав за збірну України
13:45
На фото Сергій Жадан
Сергій Жадан отримав Премію миру від німецьких книгарів
13:34
Енергодар
В Енергодарі прилетіло по готелю, який використовують окупанти
13:33
Непокаране зло повертається
"Затримуються на відпочинок в Росії на невизначений термін": росіяни тримають українських дітей з Енергодару в Краснодарському краю РФ
13:29
іранські дрони-камікадзе "Шахід-136"
У Білорусі помічені іранські інструктори, які допомагають запускати дрони-камікадзе
13:22
Ріші Сунак
Ексміністр фінансів Британії Сунак офіційно висунув свою кандидатуру на посаду прем'єра
13:20
OPINION
Сергій Руденко
Богуслаєв сів у СІЗО. Хто наступний?
13:11
Дмитро Рогозін
Ексголова Роскосмосу Дмитро Рогозін приїхав в окупований Донецьк
13:11
Молдова
У Молдові міністр закликав не сваритися через економію: якщо вимикаєте світло - займайтеся коханням
13:07
Андрій Ярмоленко (в центрі)
Ярмоленко забив третій у сезоні гол за команду Реброва
12:55
Росіяни завдали 20 ударів по Донеччині, серед поранених є діти
12:37
обстріли цівільних
Пошкоджено школу та дитячий садок: росіяни знову обстріляли прикордоння Сумщини
12:35
Ексклюзив
ЗСУ
Якщо Росії не буде допомагати Іран, то ми зможемо через рік-півтора вийти на адміністративні кордони України, - офіцер Нацгвардії Дорошенко
12:34
російська пропаганда
Порушення етичного кодексу: 86 тіньових проросійських редакторів могли редагувати статті у Вікіпедії
12:12
OPINION
Михайло Басараб
Путіну потрібна більша війна, бо війну проти України він вже програв
12:06
Російські снаряди поранили п’ятьох людей на Нікопольщині
11:50
Олександр Усик
Усик розповів, у якій послідовності планує битися з Вайлдером та Ф'юрі
11:40
світло
Протягом дня на Сумщині електрику вимикатимуть без попередження
11:26
Туман у Львові
"Проскакуємо між крапельками": синоптик Наталка Діденко пообіцяла комфортну погоду в понеділок
11:24
ракетний удар
На Кіровоградщині уламки збитої російської ракети пошкодили декілька будинків
11:12
Прем’єр німецької землі Саксонія висловився за відновлення поставок газу з РФ
11:04
Ракетний удар, Миколаїв
РФ вночі атакувала Миколаївщину ракетами та дронами, в обласному центрі вражено п'ятиповерхівку
10:49
На фото Каховська ГЕС
Росіяни продовжують проводити певні маніпуляції на Каховській ГЕС, - Гуменюк
10:41
OPINION
Сергій Руденко
Чому "Батьківщина-Мати" у Києві повернута на схід?
10:40
Борис Джонсон
Джонсон повернувся до Британії та провів переговори з головним конкурентом у боротьбі за пост прем'єра, - ВВС
10:17
OPINION
Микола Княжицький
Кіно має значення
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV