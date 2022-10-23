Прийде час, коли російська армія буде бомбардувати міста РФ, - Портников

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Прийде час, коли російська армія та ФСБ будуть захищатись від народу. На початку війни я давав інтервʼю радіостанції "Ехо Москви", де сказав, що настане час, коли російська армія буде бомбардувати та обстрілювати міста Росії. Як колись іспанська армія обстрілювала Мадрид та Барселону. Ми ж цьому не дивуємось. Іспанія не брала участі в Другій світовій війні. При цьому їхні міста знищувались. Це зробила іспанська армія. Тому і російським містам доведеться гинути від бомбардувань власних військових", - пояснив Портников.



Журналіст наголосив, що протестні настрої та радикальні дії росіян проти влади дуже складний та довгий процес



"Така ж доля може чекати й іранські міста. До речі, хто розбомбив половину міст Сирії? Власна влада та її союзники. Тому, я вважаю, що буде саме так. І хто переможе у цій війні я не знаю. Це дуже довгий процес. Тому я весь час повторюю, що ми не маємо розраховувати на революцію в Росії", - додав він.







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